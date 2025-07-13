Гидроцикл врезался в речной трамвай в Воронежской области

Гидроцикл столкнулся с речным трамваем на Воронежском водохранилище. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«В Воронежской области следователи устанавливают обстоятельства столкновения гидроцикла и речного трамвая», — говорится в публикации.

Инцидент произошёл 12 июля 2025 года в вечернее время. Гидроцикл столкнулся с прогулочным речным трамваем, перевозившим двух пассажиров. В результате столкновения водитель гидроцикла получил телесные ранения и был доставлен в больницу. Отдыхающие на трамвае, а также его шофёр не пострадали.

Следственные мероприятия включают комплексную проверку технического состояния обоих транспортных средств, анализ условий видимости на момент происшествия, оценку квалификации участников инцидента и соблюдения ими правил судоходства. Специалисты тщательно изучат все аспекты, которые могли повлиять на возникновение аварийной ситуации.

Возбуждена доследственная проверка по части 1.1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).