В Бурятии катер исполосовал лицо мужчины, купавшегося в озере
SHOT: Россиянин получил травмы лица, попав под винт катера во время купания
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Мужчина, купавшийся в Гусином озере в Бурятии, получил тяжёлые рваные раны лица и плеча после того, как по нему прошёлся винт катера. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент случился накануне около 17:00 по местному времени. Отдыхающий вынырнул из воды, когда судно наехало на него. Пострадавшего, 38-летнего жителя региона, доставили в Гусиноозёрскую больницу. Водитель катера задержан.
Ранее в Самарской области во время урагана перевернулся самодельный плавучий дом. Судно затонуло недалеко от берега. В результате один человек погиб, пятеро пострадали.