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Регион
12 июля, 13:37

Один человек погиб и пять пострадали при опрокидывании плавучего дома на Волге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По последним данным, в результате опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе Самары пострадали шесть человек. Один из них скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным МЧС, на борту были минимум четыре человека, им на помощь бросились отдыхающие с берега.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Сильный ветер и непогода значительно осложняют поисково-спасательную операцию. Власти региона создали специальную комиссию для расследования причин трагедии.

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Напомним, что ЧП произошло сегодня в в 13:40 по московскому времени. Спасателям удалось эвакуировать трёх человек. Причина опрокидывания устанавливается

Алиса Хуссаин
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