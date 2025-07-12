Один человек погиб и пять пострадали при опрокидывании плавучего дома на Волге
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По последним данным, в результате опрокидывании самодельного плавучего дома в Красноглинском районе Самары пострадали шесть человек. Один из них скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным МЧС, на борту были минимум четыре человека, им на помощь бросились отдыхающие с берега.
Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Сильный ветер и непогода значительно осложняют поисково-спасательную операцию. Власти региона создали специальную комиссию для расследования причин трагедии.
Напомним, что ЧП произошло сегодня в в 13:40 по московскому времени. Спасателям удалось эвакуировать трёх человек. Причина опрокидывания устанавливается