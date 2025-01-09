На Кубани мужчина утопил своё авто и в одних трусах пытался вытащить его из воды

На Кубани мужчина в нижнем белье произвел настоящий фурор, утопив свою «десятку» в канаве. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в водоём, а затем его хозяин начал размышлять о том, как извлечь машину.

Мужчина пытается достать авто из воды. Видео © SHOT

По данным SHOT, инцидент произошел в Усть-Лабинске, где житель Краснодарского края решил добавить ярких красок в свою повседневную жизнь, но выполнить задуманное ему не удалось. Разогнавшись на своём авто, он потерял контроль и оказался в канаве. По его словам, неприятность случилась из-за поломки руля.

Не растерявшись, мужчина решил действовать и попытался вытащить авто из воды, раздевшись до трусов. Однако его усилия оказались тщетными: серебристая машина осталась плавать в канаве.