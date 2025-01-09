Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 09:01

На Кубани мужчина утопил своё авто и в одних трусах пытался вытащить его из воды

На Кубани мужчина в нижнем белье произвел настоящий фурор, утопив свою «десятку» в канаве. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в водоём, а затем его хозяин начал размышлять о том, как извлечь машину.

Мужчина пытается достать авто из воды. Видео © SHOT

По данным SHOT, инцидент произошел в Усть-Лабинске, где житель Краснодарского края решил добавить ярких красок в свою повседневную жизнь, но выполнить задуманное ему не удалось. Разогнавшись на своём авто, он потерял контроль и оказался в канаве. По его словам, неприятность случилась из-за поломки руля.

Не растерявшись, мужчина решил действовать и попытался вытащить авто из воды, раздевшись до трусов. Однако его усилия оказались тщетными: серебристая машина осталась плавать в канаве.

Турист на Toyota Land Cruiser "вспахал" Красную Поляну, а после чуть не утопил авто в море
Турист на Toyota Land Cruiser "вспахал" Красную Поляну, а после чуть не утопил авто в море

А ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с автомобилем, который закончился смертью пассажиров. Трагедия произошла на втором километре автодороги М7 «Волга» под Ижевском. Водитель Solaris потерял контроль и выехал на встречку, где столкнулся с фурой. Двое человек погибли.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar