Более тысячи россиян остались без багажа по прилёте рейсами Turkish Airlines
SHOT: Более тысячи россиян не получили багаж на рейсах Turkish Airlines
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На фоне транспортного коллапса в аэропортах более тысячи россиян не могут получить свой багаж, отправленный рейсами Turkish Airlines. Компания избегает конкретных ответов относительно того, когда пассажиры смогут вернуть свои вещи.
По информации SHOT, несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других городов, прибыли без багажа. Пассажиры сообщают о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, не могли предоставить информацию о сроках доставки утерянного багажа в Россию.
Попытки пассажиров решить проблему с багажом через горячую линию и сайт Turkish Airlines оказались безрезультатными. На звонки отвечал англоговорящий оператор, неспособный дать вразумительные ответы, а информация на сайте также не помогала. За последний месяц это не первая подобная ситуация с багажом на рейсах турецкой авиакомпании.
Ранее сообщалось, что Росавиация пригрозила сократить число российских рейсов Turkish Airlines. Поводом для реакции стал инцидент с рейсом Москва — Бодрум, который был задержан почти на сутки. Россиянам-пассажирам не предоставили положенные по закону питание, воду и размещение в гостинице, а также не выдали багаж для возможности перелёта другим рейсом.