Более тысячи россиян остались без багажа по прилёте рейсами Turkish Airlines

По информации SHOT, несколько рейсов Turkish Airlines, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других городов, прибыли без багажа. Пассажиры сообщают о трудностях с поиском представителей авиакомпании, а те, кого удалось найти, не могли предоставить информацию о сроках доставки утерянного багажа в Россию.