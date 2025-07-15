Российским туристам начали возвращать из Стамбула потерянный неделю назад багаж, но не всем
Turkish Airlines через неделю начала возвращать багаж россиянам с рейса в Казань
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Авиакомпания Turkish Airlines начала возвращать багаж пассажирам рейса Стамбул — Казань, который был утерян около недели назад. Об этом сообщает Mash Iptash. Однако выяснилось, что чемоданы вернут не всем, а чьи-то и вовсе так и не найдены.
Одна из пассажирок рассказала журналистам, что будет требовать от авиакомпании компенсацию, потому что ей вернули четыре чемодана из пяти, причём два из них оказались сломаны. Мужчине с того же рейса пришло уведомление, что его багаж не удалось найти, поэтому перевозчик продолжит поиски. В Turkish Airlines свою вину не признают и оправдывают потерю багажа тем, что из-за постоянных налётов дронов на Россию, турецкие самолёты вынужденно берут с собой больше топлива на случай облётов или экстренных посадок, поэтому часть багажа доставляется пассажирам позже.
Напомним, Turkish Airlines не первый раз устраивает «махинации» с багажом российских туристов. Турецкие самолёты с завидным постоянством возвращаются с курортов в Россию без части чемоданов. Авиаперевозчик связал ситуацию с ограничениями по максимальной взлётной массе самолётов, выполнявших рейсы из Стамбула и Анталии в российские города. В Turkish Airlines сообщили о вынужденном снятии части багажа с рейсов, чтобы увеличить запас топлива на борту. Впоследствии весь задержанный багаж российских пассажиров был отправлен по назначению.