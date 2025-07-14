Четыре человека погибли во время падения самолёта в аэропорту под Лондоном

В Лондоне четыре человека стали жертвами падения небольшого самолёта Beechcraft King AirB200 в аэропорту Саутенд сразу после взлёта. Об этом сообщило агентство PA. Бизнес-джет рухнул на землю через несколько секунд после взлёта. Причины падения пока неизвестны.

Сейчас аэропорт продолжает оставаться закрытым, на месте крушения работают специалисты. К следственным действиям приступили сотрудники Бюро по расследованию авиационных происшествий. Официальные комментарии о количестве погибших не озвучивались.