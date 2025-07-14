Четыре человека погибли во время падения самолёта в аэропорту под Лондоном
Место падения самолёта в аэропорту Саутенд. Обложка © X / aviationbrk
В Лондоне четыре человека стали жертвами падения небольшого самолёта Beechcraft King AirB200 в аэропорту Саутенд сразу после взлёта. Об этом сообщило агентство PA. Бизнес-джет рухнул на землю через несколько секунд после взлёта. Причины падения пока неизвестны.
Сейчас аэропорт продолжает оставаться закрытым, на месте крушения работают специалисты. К следственным действиям приступили сотрудники Бюро по расследованию авиационных происшествий. Официальные комментарии о количестве погибших не озвучивались.
Напомним, 13 июля самолёт Beech B200 Super King Air потерпел крушение в аэропорту Саутенд под Лондоном. Катастрофа произошла сразу после взлёта. Все рейсы были отменены, аэропорт приостановил работу до устранения последствий ЧП.