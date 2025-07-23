МИД РФ осудил политику отмены культуры после запрета концерта Гергиева в Италии
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Москва выступает с критикой дискриминационной политики итальянских властей, которую в МИД России охарактеризовали как попытку «отмены культуры». Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Осуждение прозвучало в связи с решением об отстранении российского дирижёра Валерия Гергиева от участия в фестивале «Лето по-королевски».
«В итальянских СМИ и общественном пространстве с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков развернулась беспрецедентная травля Валерия Гергиева», — приводит её слова официальный сайт внешнеполитического ведомства.
Дипломат отметила, что действия итальянского евродепутата Пины Пичерно были расценены как дискриминационные по национальному признаку. Представитель Европарламента назвала «неприемлемым» выступление известного российского дирижёра на территории страны. Кроме того, Пичерно выразила негодование по поводу того, что фонды ЕС используются для спонсирования данного культурного мероприятия.
Напомним, что ранее без официального объявления причин дирекция Королевского дворца в Казерте приняла решение отменить анонсированное на 27 июля выступление выдающегося российского дирижёра и народного артиста РФ Валерия Гергиева. И хотя ранее власти Италии уверяли, что не намерены препятствовать проведению мероприятия, исход оказался иным.