МИД РФ осудил политику отмены культуры после запрета концерта Гергиева в Италии

Москва выступает с критикой дискриминационной политики итальянских властей, которую в МИД России охарактеризовали как попытку «отмены культуры». Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Осуждение прозвучало в связи с решением об отстранении российского дирижёра Валерия Гергиева от участия в фестивале «Лето по-королевски».

«В итальянских СМИ и общественном пространстве с подачи украинских неонацистов и отдельных русофобски настроенных политиков развернулась беспрецедентная травля Валерия Гергиева», — приводит её слова официальный сайт внешнеполитического ведомства.