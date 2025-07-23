Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии фразой из Библии

Отмену выступления народного артиста РФ Валерия Гергиева в Италии официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала словами из Библии. Слова дипломата прозвучали в эфире радио Sputnik.

«Мне напоминает Библию — «не мечите бисер перед свиньями» там написано», — отметила она.

Захарова добавила, что вся Европа твердит про «развитие гуманитарного сотрудничества» и его важность для всего мира, но некоторые страны при этом его старательно не принимают. Гергиева представитель МИД РФ назвала великим человеком, подчеркнув, что услышать его произведения — настоящий подарок судьбы.