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22 июля, 12:07

Культура не имеет национальности: Останина высказалась об отмене концерта Гергиева в Италии

Депутат Останина: Италия лишила себя музыки в исполнении Гергиева

Обложка © VK / Мариинский театр

Обложка © VK / Мариинский театр

Депутат Государственной думы Нина Останина резко раскритиковала решение Королевского дворца в Казерте (Италия) отменить выступление всемирно известного российского дирижёра Валерия Гергиева, запланированное на 27 июля. Причины отмены концерта, организованного в рамках фестиваля «Лето королей», официально не разглашаются.

«Культура не имеет национальности. Я искренне сожалею, что Италия не сможет насладиться прекрасной музыкой в исполнении Гергиева», высказалась Останина.

Нина Останина. Видео © Life.ru

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Напомним, администрация Королевского дворца в Казерте неожиданно отменила запланированный концерт знаменитого российского дирижёра Валерия Гергиева, который должен был состояться 27 июля. А накануне в итальянских социальных сетях развернулась кампания против выступления российского дирижёра, инициированная местными политиками с антироссийскими взглядами.

Анастасия Никонорова
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