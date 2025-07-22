Культура не имеет национальности: Останина высказалась об отмене концерта Гергиева в Италии
Депутат Останина: Италия лишила себя музыки в исполнении Гергиева
Обложка © VK / Мариинский театр
Депутат Государственной думы Нина Останина резко раскритиковала решение Королевского дворца в Казерте (Италия) отменить выступление всемирно известного российского дирижёра Валерия Гергиева, запланированное на 27 июля. Причины отмены концерта, организованного в рамках фестиваля «Лето королей», официально не разглашаются.
«Культура не имеет национальности. Я искренне сожалею, что Италия не сможет насладиться прекрасной музыкой в исполнении Гергиева», — высказалась Останина.
Нина Останина. Видео © Life.ru
Напомним, администрация Королевского дворца в Казерте неожиданно отменила запланированный концерт знаменитого российского дирижёра Валерия Гергиева, который должен был состояться 27 июля. А накануне в итальянских социальных сетях развернулась кампания против выступления российского дирижёра, инициированная местными политиками с антироссийскими взглядами.