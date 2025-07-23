Паренёк из Златоуста попытался сбежать из дома, но застрял в оконной решётке
МЧС: В Челябинской области из оконной решётки вызволили застрявшего подростка
В Златоусте Челябинской области произошел забавный, но в то же время тревожный инцидент. 15-летний паренёк стал жертвой своей шалости: он попытался выбраться из квартиры через окно, так как входная дверь была заперта родителями. Однако его приключение закончилось неудачно – он застрял в оконной решетке.
Вызволение ребёнка из решётки в Челябинской области. Видео © VK/ МЧС России
На помощь подростку пришли сотрудники МЧС России и поисково-спасательной службы с гидравлическим инструментом, которые освободили его из «пленения». Несмотря на свою находчивость, юному беглецу всё же пришлось вернуться в квартиру и дождаться возвращения родителей.
А ранее Life.ru рассказывал о неочевидных причинах, почему подросток может уйти из дома. Оказывается, в некоторых случаях причиной может послужить особый синдром.
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