Паренёк из Златоуста попытался сбежать из дома, но застрял в оконной решётке

В Златоусте Челябинской области произошел забавный, но в то же время тревожный инцидент. 15-летний паренёк стал жертвой своей шалости: он попытался выбраться из квартиры через окно, так как входная дверь была заперта родителями. Однако его приключение закончилось неудачно – он застрял в оконной решетке.

Вызволение ребёнка из решётки в Челябинской области. Видео © VK/ МЧС России

На помощь подростку пришли сотрудники МЧС России и поисково-спасательной службы с гидравлическим инструментом, которые освободили его из «пленения». Несмотря на свою находчивость, юному беглецу всё же пришлось вернуться в квартиру и дождаться возвращения родителей.