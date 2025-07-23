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23 июля, 11:03

Паренёк из Златоуста попытался сбежать из дома, но застрял в оконной решётке

МЧС: В Челябинской области из оконной решётки вызволили застрявшего подростка

В Златоусте Челябинской области произошел забавный, но в то же время тревожный инцидент. 15-летний паренёк стал жертвой своей шалости: он попытался выбраться из квартиры через окно, так как входная дверь была заперта родителями. Однако его приключение закончилось неудачно – он застрял в оконной решетке.

Вызволение ребёнка из решётки в Челябинской области. Видео © VK/ МЧС России

На помощь подростку пришли сотрудники МЧС России и поисково-спасательной службы с гидравлическим инструментом, которые освободили его из «пленения». Несмотря на свою находчивость, юному беглецу всё же пришлось вернуться в квартиру и дождаться возвращения родителей.

Три подростка бесследно исчезли ночью из детдома, на поиски подняли полицию
Три подростка бесследно исчезли ночью из детдома, на поиски подняли полицию

А ранее Life.ru рассказывал о неочевидных причинах, почему подросток может уйти из дома. Оказывается, в некоторых случаях причиной может послужить особый синдром.

Обложка © МЧС России

Мария Любицкая
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