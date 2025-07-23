Врач объяснила, как в России спасают пациентов с «царской болезнью»

В России разработана эффективная терапия для пациентов с гемофилией, позволяющая продлить жизнь и улучшить её качество. Об этом рассказала главный врач центра хронических болезней Анастасия Гольцман в беседе с РИАМО.

Симптомы гемофилии включают частые кровотечения, появление синяков, долгое заживление ран. Тяжесть болезни зависит от уровня факторов свёртывания в крови. Иногда лёгкую форму диагностируют только во взрослом возрасте, например, после сложно останавливаемого кровотечения при травме или операции.

Для диагностики необходимо обратиться к гематологу, который назначит анализы на свёртываемость. Гольцман также рекомендует консультацию генетика и ДНК-тест, особенно для родственников пациентов.

Полностью вылечить гемофилию пока нельзя, но современная терапия значительно улучшает качество жизни. Благодаря препаратам, восполняющим дефицит факторов свёртывания, уровень инвалидизации снизился с 90% до 10%. Для пациентов с тяжёлой формой требуется постоянное лечение, при лёгкой — препараты применяют ситуационно. Сейчас доступна терапия моноклональными антителами для больных гемофилией А. При осложнениях, таких как гемофильная артропатия или образование антител, схему лечения корректируют.

«Лекарства для пациентов с гемофилией предоставляются бесплатно — за счёт федерального бюджета. Но, к сожалению, время от времени возникают проблемы с получением необходимых медикаментов, однако пациентские организации борются за то, чтобы лекарства были получены вовремя», — рассказала Гольцман.