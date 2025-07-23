Фанат «Леди Баг и Суперкот» подал в суд на «Магнит» из-за неправильной игрушки в Kinder-сюрпризе

Житель Таганрога Михаил подал в суд на сеть супермаркетов «Магнит». Как сообщает Mash, 20-летнему фанату мультфильма «Леди Баг и Суперкот» не понравилось, что в Kinder-сюрприз попались обычные, а не коллекционные игрушки.

По данным телеграм-канала, истец заказал себе три шоколадных яйца, а в комментарии указал, что если это товары не из специальной серии по мультсериалу, то необходимо отменить позицию и не привозить Kinder-сюрприз. К сожалению, его опасения подтвердились — игрушки действительно оказались обычными. Он обратился в техподдержку, но работники огорчили покупателя — товар возврату не подлежит.

Фанат «Леди Баг» не собирался останавливаться на этом. Он подал в суд на «Магнит» вместе с юристом, потребовав выплатить компенсацию в размере 17 тысяч рублей. Из них: 507 рублей за товар, 10 тысяч за моральный вред, а остальное — расходы на специалиста. Зумеру удалось выиграть суд, однако размер выплаты снизили до восьми тысяч рублей.