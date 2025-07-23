На следующей неделе ряд сотрудников Пентагона планирует обнародовать письмо с призывом к отставке министра обороны США Пита Хегсета. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на свои источники.

«Пусть американская общественность знает, что этот парень не имеет понятия, что он делает», — сказал неназванный чиновник Минобороны США.

По словам источника, сотрудники Пентагона в своей петиции выразили обеспокоенность «политизированными решениями» главы ведомства и «низким моральным духом и атмосферой паранойи», царящими в министерстве. Они также отметили, что Хегсет обустроил в здании Пентагона гримёрку и организовывал постановочные фотосессии, что, по их мнению, превратило армию в нечто среднее между баней и рестлингом.

Чиновники также обвинили министра обороны в «нерешительности и непоследовательности», а также в создании «атмосферы недоверия» среди сотрудников. Работники выразили своё недовольство отменой «политики многообразия», что, как они считают, спровоцировало рост «расистских инцидентов», и тем, что Хегсет принимал решения, игнорируя советы подчинённых.

Шон Парнелл, помощник министра обороны по связям с общественностью, назвал эту информацию «внутриведомственными интригами» и «слухами от ведущих СМИ», которые, по его мнению, «не интересуют американцев».