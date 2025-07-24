Концерт без афиш: Как барды – супруги Никитины живут в Америке, поддерживают Украину и тайно зарабатывают в России В Москве выступили барды Никитины, известные по песням «Если у вас нету тёти», «Александра», «Я спросил у ясеня» и «Собака бывает кусачей». Им не помешал тот факт, что с началом СВО они эмигрировали в США, став сторонниками Украины. Подробнее — в материале Life.ru. 23 июля, 22:01 Барды Никитины: живут в США, поддерживают Украину. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera, © Youtube / Настоящая Россия

Как стало известно, концерт в Москве Татьяны и Сергея Никитиных состоялся ещё 14 июля. Супруги-барды тайно прибыли в Москву из США, разослали в соцсетях приглашения своим поклонникам. При этом Никитины — участники финансовых программ помощи Украине через британские фонды и фонд Бориса Акунина*.

Кто такие Никитины: от физиков до лириков

Татьяна и Сергей Никитины познакомились в 1964 году в МГУ на физфаке. Сергей Никитин учился в привилегированной спецшколе с углублённым изучением иностранных языков. Затем он закончил физфак МГУ. Судя по его биографии, он там отвечал за музыкальную самодеятельность и возглавлял агитбригады. Отец 81-летнего Сергея Никитина, Яков Григорьевич, служил полковником КГБ, а также одно время возглавлял Высшую школу МГБ СССР.

79-летняя Татьяна Никитина — дочь таджикского физика Хашима Садыкова. Дочь учёного в итоге тоже оказалась на физфаке МГУ в музыкальной агитбригаде.

Супруги Никитины были популярны в советские времена. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Супруги были популярными в СССР бардами. Никитины подарили слушателям множество любимых песен, которые знает не одно поколение. Среди них трогательная «Александра», задорная «Если у вас нету тёти», лирическая «Я спросил у ясеня» и ставшая народной «Собака бывает кусачей». В их репертуаре есть и новогодние песни вроде «Диалога у новогодней ёлки», философская «Каждый выбирает для себя», меланхоличная «Сон об уходящем поезде», а также экзотичная «На далёкой Амазонке». Эти песни давно стали классикой авторской песни и до сих пор звучат на концертах и домашних застольях. Подчеркнём: все знаменитые песни Никитиных — это не их композиции, а чужие.

Никитины и «Настоящая Россия»*: Почему их обвиняют в помощи Украине?

Первый громкий скандал с супругами Никитиными произошёл сразу после начала спецоперации. Барды опубликовали в своём профиле чёрный квадрат с надписью «Нет войне» и укатили в США, где давно живёт их сын.

Следующим шагом Никитиных стала публикация видеоролика в поддержку фонда «Настоящая Россия»* — это организация-иноагент, деятельность которой признана у нас нежелательной. Её основал подданный Великобритании экстремист Борис Акунин**. Декларируемые цели — осуждение СВО и сбор денег для Украины. «Само слово «русский» стало в глазах мира токсичным. С русскими всё не так!» — таков слоган так называемых настоящих россиян.

Судя по записанному Никитиными видео, они считают Россию дьяволом, а Украину пророком.

— «Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя». Эти стихи Юрия Левитанского мы поём всю нашу жизнь. Мы уже давно сделали свой выбор. Главная ценность — жизнь человека, его достоинство, его свобода. Поэтому нам близко и понятно то, ради чего создан фонд «Настоящая Россия». Если сегодня можно помочь беженцам этой ужасной войны, надо это сделать. Присоединяйтесь к новому фонду! — призывали Никитины.

Видео © Youtube / Настоящая Россия*

Вскоре имена Сергея и Татьяны Никитиных обнаружились в афише фестиваля «Возраст счастья». Это мероприятие проводили в Черногории именитые русофобы: иноагент Дмитрий Быков* и экстремистка Вера Полозкова**, защищавшая террористов из «Крокуса» певица Манижа, а также пока так и не признанная иноагентом актриса Чулпан Хаматова. Подчёркивалось, что выручка от фестиваля пойдёт на поддержку Украины.

Никитины и пранкеры: Что они сказали про финансирование ВСУ?

Однако Никитины в Черногории так и не выступили. В тот момент стало ясно, что Акунин** с Быковым* поддерживают не каких-то абстрактных украинских беженцев, а спонсируют непосредственно карателей ВСУ (писатели сами признались в этом российским пранкерам).

Россияне логично заподозрили Сергея и Татьяну Никитиных в поддержке украинских боевиков. У бардов начались проблемы. Автор нескольких их песен — поэтесса Юнна Мориц — запретила им исполнять песни «Собака бывает кусачей» и «Большой секрет для маленькой компании». Тогда Никитины сдали назад.

— Мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в Сети, — злонамеренная ложь и клевета. Мы никогда не пели в угоду политике и политикам, не ждали от государства никаких благ, — написал у себя в соцсетях Сергей Никитин. Они с женой даже отказались от выступления на иноагентском фестивале в Черногории. Но поезд уже ушёл…

Супруги-барды Никитины. Фото © Wikipedia / Вячеслав Коротихин

Как Никитины всё равно выступают в России, несмотря на отмены

В 2024 году в России один за одним начали отменяться концерты Никитиных. Впрочем, артисты почти всегда находили отговорки.

Почему-то состоялось их официально отменённое выступление в Московском центре авторской песни: изначально говорили, что оно не пройдёт по причине плохого самочувствия Татьяны Никитиной. Возможно, это была отвлекающая уловка.

Удивительным образом Сергей Никитин оказался в кресле председателя жюри детского фестиваля авторской песни в столичном клубе «Эльдар»: он прошёл по билету как простой посетитель и поднялся на сцену.

Никитины в молодости. Фото © Культурология.рф

В реальности не было лишь их прошлогоднего концерта в Петербурге. Его отменили из-за соображения безопасности артистов и зрителей.

Более того, уже в мае этого года Сергей Никитин умудрился выступить на Дне физика в МГУ.

Концертный зал Архиповой: Кто разрешил Никитиным опять выступить?

На днях стало известно, что Сергей и Татьяна Никитины тайно выступили в столичном концертном зале имени Ирины Архиповой, который находится в двух шагах от Кремля. Не было ни афиш, ни рекламы, приглашения рассылались только через своих по закрытым группам в запрещённых соцсетях. Конспирация понятна: предыдущий концерт Никитиных был отменён на фоне их антироссийской позиции.

Кто стоит за оскандалившимся концертным залом, непонятно. Помещение принадлежит Государственной консерватории имени Чайковского, но при этом арендовано частным фондом Ирины Архиповой. Сама она известная оперная певица, но давно умерла. Дела фонда сейчас формально ведёт её коллега по цеху — 84-летний Владислав Пьявко.

Сергей и Татьяна Никитины тайно выступили в столичном концертном зале имени Ирины Архиповой. Фото © avatars.mds.yandex.net

Особняк на Рублёвке и вилла в США: На какие деньги живут Никитины?

— Мы за свою жизнь не накопили больших денег, — настаивают Никитины. Барды лукавят. Если верить реестрам, Сергей и Татьяна Никитины владеют крупногабаритной трёшкой в помпезной сталинке на Университетском проспекте — рядом с МГУ и Воробьёвыми горами. Такой актив стоит около 60 млн рублей.

Также у Никитиных есть особняк в элитном селе Аксиньино — на берегу Москвы-реки на Рублёвке. Соседние дома сейчас продаются за суммы от 25 до 90 млн рублей.





Не хуже бардам живётся и в США у сына — 51-летнего Александра Никитина. Вопреки заявлениям прессы, он прописан не в Нью-Йорке, а в штате Мэриленд. Никитин-младший владеет там звукозаписывающей студией Chesapeake Records. Судя по её сайту, он паразитирует на переиздании репертуара своих родителей и их коллег-друзей.





Александр Никитин живёт в красивом коттедже с идеальным газоном во дворе — словно из американской мечты. Эта недвижимость располагается в респектабельном городке Северна-Парк: афроамериканцы там почти не живут, кругом густой лес. Стоимость американского жилья Никитиных почти 800 тысяч долларов, судя по местным риелторским сайтам.

Но и это, вероятно, не все активы Никитиных. Татьяна Никитина недавно призналась, что получила вид на жительство в Италии. Скорее всего, у семьи там тоже есть дом.

Интересно, что сам Сергей Никитин каждый год получает по 300–400 рублей за исполнение его песен в Российском академическом молодёжном театре и питерском театре «Комедианты».

Выплаты Никитиным за исполнение их песен. Фото ©

* Признан в России иностранным агентом. ** Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как вы относитесь к тайным концертам Никитиных в России? 0 Это предательство: поддерживают Украину, а деньги берут у нас Им всё равно, где петь, главное — сборы Имеют право, это же их поклонники Мне безразлично, я их музыку не слушаю

Авторы Пётр Егоров