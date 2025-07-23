«АвтоВАЗ» объяснил появление логотипа Renault на деталях в новой Lada Iskra

Причина наличия маркировки Renault на деталях новой Lada Iskra кроется в истории разработки автомобиля. Как сообщили представители «АвтоВАЗа» проект стартовал при французских акционерах, и именно тогда были заказаны оснастка и пресс-формы для завода.

«Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки «Искры», более 90% — это российское производство и поставщики», — подчеркнули в компании.

Ранее блогеры, тестируя новую Lada Iskra, обнаружили на её компонентах маркировку Renault, а также детали японского и китайского производства. Например, подушка безопасности водителя произведена в Китае, а пассажирская – в Японии.