Любовь, завод и лихие 90-е: В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ на три сезона
Продюсер Островерх-Кванчиани: В Тольятти снимут сериал об истории АвтоВАЗа
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История крупнейшего автозавода России станет основой нового телесериала. В Самарской области начинаются съёмки многосерийной драмы о жизни и судьбах сотрудников АвтоВАЗа с 80-х годов до наших дней. Об этом на встрече с зампредом областного правительства — министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком рассказал продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани.
«К работе над проектом планируется привлекать преимущественно региональных актёров. Ролей очень много, пробы мы начинаем в сентябре. Попробовать свои силы может любой житель региона, не обязательно профессиональный актёр», — его слова передаёт Mk.ru.
Кинокомпания «Нью Синема Дистрибьюшн» намерена снять в Самарской области крупный телевизионный проект о жизни отечественного автоконцерна. Запланировано три сезона по 10 серий каждый. Рабочее название пока не раскрывается, но известно, что история охватит несколько десятилетий — от конца советской эпохи до современной России. Сюжет будет строиться на реальных событиях и судьбах, а ключевым фоном станет трансформация страны в эпоху перемен. По словам продюсера Александра Островерх-Кванчиани, проект — это не только рассказ о знаменитом предприятии, но и о целой эпохе, которую пережили простые врачи, рабочие, чиновники и силовики.
Недавно «АвтоВАЗ» отметил 59-летие запуском продаж новой модели — Lada Iskra. Автомобиль представлен в трёх вариантах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. В первую очередь новинка поступила в салоны Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, а вскоре появится и в других регионах страны.