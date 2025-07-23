Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 15-часовой патруль над Беринговым морем

Стратегическая авиация России продолжает отрабатывать задачи в рамках боевого дежурства. Экипажи ракетоносцев Ту-95МС ВКС России совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России над Беринговым морем. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Продолжительность полёта составила более 15 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

В рамках миссии экипажи выполнили дозаправку в воздухе, что позволило значительно увеличить продолжительность патрулирования. На отдельных участках маршрута российские ракетоносцы сопровождались истребителями стран иностранных государств.

Минобороны отметило, что полёты дальней авиации регулярно проходят над нейтральными акваториями Арктики, Тихого океана, Атлантики, а также над акваториями Балтийского и Чёрного морей. Все действия ВКС России осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.