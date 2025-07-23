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23 июля, 15:02

«Без трэша»: Звезда «Молодёжки» рассказал о самых ярых поклонницах

Актёр Влад Канопка рассказал, что не сталкивался с сумасшедшими поклонницами

Влад Канопка. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Влад Канопка. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Актёр Влад Канопка рассказал о внимании поклонниц после выхода первого сезона «Молодёжки». В интервью Леди Mail он поделился воспоминаниями о своей волне популярности.

«Внимание, конечно, было, но в пределах законодательной нормы — так, ничего особенного. Ни у меня, ни у моих коллег по сериалу, насколько я знаю. Да даже у моих знакомых, гораздо более популярных, чем я, артистов, никаких трэшовых историй про поклонниц нет. Это, наверное, тема больше про певцов, когда их атакуют фанатки. Если вообще манера караулить кумира у его подъезда не осталась в 90-х», — вспомнил артист.

По его словам, после завершения первого сезона сериала ему не пришлось сталкиваться с трудностями, связанными с выходом из образа. Он отметил, что некоторые режиссёры предпочитают снимать неизвестных актёров, но есть и те, кто делает ставку на медийных лиц. Канопка подчеркнул, что его задача — работать в разноплановых ролях, чтобы зрители не ассоциировали его только с персонажем Андрея Кисляка.

Актёр также заявил, что поклонницы стали вести себя культурнее: теперь они ограничиваются фотографиями и небольшими подарками. Кроме того, он считает, что волнообразное развитие карьеры — норма для артиста.

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Александра Мышляева
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