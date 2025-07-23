«Без трэша»: Звезда «Молодёжки» рассказал о самых ярых поклонницах
Актёр Влад Канопка рассказал, что не сталкивался с сумасшедшими поклонницами
Влад Канопка. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская
Актёр Влад Канопка рассказал о внимании поклонниц после выхода первого сезона «Молодёжки». В интервью Леди Mail он поделился воспоминаниями о своей волне популярности.
«Внимание, конечно, было, но в пределах законодательной нормы — так, ничего особенного. Ни у меня, ни у моих коллег по сериалу, насколько я знаю. Да даже у моих знакомых, гораздо более популярных, чем я, артистов, никаких трэшовых историй про поклонниц нет. Это, наверное, тема больше про певцов, когда их атакуют фанатки. Если вообще манера караулить кумира у его подъезда не осталась в 90-х», — вспомнил артист.
По его словам, после завершения первого сезона сериала ему не пришлось сталкиваться с трудностями, связанными с выходом из образа. Он отметил, что некоторые режиссёры предпочитают снимать неизвестных актёров, но есть и те, кто делает ставку на медийных лиц. Канопка подчеркнул, что его задача — работать в разноплановых ролях, чтобы зрители не ассоциировали его только с персонажем Андрея Кисляка.
Актёр также заявил, что поклонницы стали вести себя культурнее: теперь они ограничиваются фотографиями и небольшими подарками. Кроме того, он считает, что волнообразное развитие карьеры — норма для артиста.
Ранее певица Виктория Дайнеко рассказала историю о сталкере. Она призналась, что отчасти сама спровоцировала интерес поклонника, отмечая своё местоположение в популярном приложении. По её словам, тот человек сначала казался безобидным и дружелюбным, однако его навязчивое внимание стало её пугать. Инцидент дошёл до того, что поклонник проследил за автомобилем певицы до родительского дома, после чего её отец был вынужден вмешаться и поговорить с ним.