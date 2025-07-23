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23 июля, 15:57

Путин принял Володина с докладом

Президент Владимир Путин провёл встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер доложил главе государства об итогах весенней парламентской сессии. Путин в ответ поблагодарил депутатов за проделанную работу и отметил, что на рассмотрении остаётся 1125 законопроектов — серьёзный задел для предстоящей осенней сессии. Он выразил уверенность, что работа продолжится в том же темпе и с должным качеством.

Видео © Life.ru

Ранее Life.ru рассказывал, что в рамках весенней сессии Госдума приняла ряд резонансных инициатив. Одной из них стали поправки, предусматривающие штрафы до 5 000 рублей за умышленный поиск или доступ к экстремистским материалам в интернете. Помимо этого, законом вводится ответственность за рекламу VPN-сервисов.

Обложка © Life.ru

Марина Фещенко
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