Путин принял Володина с докладом
Президент Владимир Путин провёл встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер доложил главе государства об итогах весенней парламентской сессии. Путин в ответ поблагодарил депутатов за проделанную работу и отметил, что на рассмотрении остаётся 1125 законопроектов — серьёзный задел для предстоящей осенней сессии. Он выразил уверенность, что работа продолжится в том же темпе и с должным качеством.
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Ранее Life.ru рассказывал, что в рамках весенней сессии Госдума приняла ряд резонансных инициатив. Одной из них стали поправки, предусматривающие штрафы до 5 000 рублей за умышленный поиск или доступ к экстремистским материалам в интернете. Помимо этого, законом вводится ответственность за рекламу VPN-сервисов.
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