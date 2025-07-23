Путин принял Володина с докладом

Президент Владимир Путин провёл встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер доложил главе государства об итогах весенней парламентской сессии. Путин в ответ поблагодарил депутатов за проделанную работу и отметил, что на рассмотрении остаётся 1125 законопроектов — серьёзный задел для предстоящей осенней сессии. Он выразил уверенность, что работа продолжится в том же темпе и с должным качеством.