Израильский парламент проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан
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Кнессет (парламент) Израиля принял резолюцию, которая утверждает аннексию Западного берега реки Иордан. Это решение было поддержано большинством депутатов, оно получило 71 голос в свою пользу, об этом сообщает Israel National News.
В резолюции подчёркивается, что Западный берег является неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа. Согласно документу, этот шаг «укрепит Израиль и предотвратит любые посягательства на основное право еврейского народа на мир и безопасность на своей земле».
Ранее Life.ru сообщал, что Израиль и ХАМАС получили обновлённое предложение по перемирию от Катара, Египта и США. Отмечается, что за последние десять дней Израилю и ХАМАС удалось сгладить часть разногласий в ходе консультаций в Дохе.