Израильский парламент проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан

Кнессет (парламент) Израиля принял резолюцию, которая утверждает аннексию Западного берега реки Иордан. Это решение было поддержано большинством депутатов, оно получило 71 голос в свою пользу, об этом сообщает Israel National News.

В резолюции подчёркивается, что Западный берег является неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа. Согласно документу, этот шаг «укрепит Израиль и предотвратит любые посягательства на основное право еврейского народа на мир и безопасность на своей земле».