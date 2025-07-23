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23 июля, 17:14

Израильский парламент проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Кнессет (парламент) Израиля принял резолюцию, которая утверждает аннексию Западного берега реки Иордан. Это решение было поддержано большинством депутатов, оно получило 71 голос в свою пользу, об этом сообщает Israel National News.

В резолюции подчёркивается, что Западный берег является неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа. Согласно документу, этот шаг «укрепит Израиль и предотвратит любые посягательства на основное право еврейского народа на мир и безопасность на своей земле».

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Ранее Life.ru сообщал, что Израиль и ХАМАС получили обновлённое предложение по перемирию от Катара, Египта и США. Отмечается, что за последние десять дней Израилю и ХАМАС удалось сгладить часть разногласий в ходе консультаций в Дохе.

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Полина Никифорова
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