Росавиация сообщила о введении временных ограничениях в аэропорту Сочи
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В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее сообщалось, что аэропорт Калуги открыли для полётов после семичасовых ограничений. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.