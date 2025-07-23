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23 июля, 20:19

Росавиация сообщила о введении временных ограничениях в аэропорту Сочи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

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Ранее сообщалось, что аэропорт Калуги открыли для полётов после семичасовых ограничений. Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.

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Антон Голыбин
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