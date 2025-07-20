Лагерь под пальмами: На видео сняли обстановку во Внуково после введения плана «Ковёр»

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Пассажиры нашли укрытие под искусственными пальмами и устроили там небольшой отдых в ожидании дальнейших событий. Об этом сообщает SHOT.

Привал в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT

Аналогичные меры ограничений также действуют в Шереметьево. За последние двое суток значительное количество самолётов было перенаправлено на запасные аэродромы в связи с текущей ситуацией.