Лагерь под пальмами: На видео сняли обстановку во Внуково после введения плана «Ковёр»
На видео сняли обстановку во Внуково, где пассажиры ждут вылета под пальмами
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В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Пассажиры нашли укрытие под искусственными пальмами и устроили там небольшой отдых в ожидании дальнейших событий. Об этом сообщает SHOT.
Привал в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT
Аналогичные меры ограничений также действуют в Шереметьево. За последние двое суток значительное количество самолётов было перенаправлено на запасные аэродромы в связи с текущей ситуацией.
В общей сложности на запасные аэродромы ушли 134 воздушных судна, 78 из которых летели в Шереметьево, 45 — во Внуково, 8 — в Домодедово и 3 — в Жуковский. Эти меры вызваны необходимостью регулировать поток авиарейсов и обеспечивать безопасность при сложившихся обстоятельствах.
Напомним, что сегодня ночью силы ПВО отбили атаку украинских дронов в Московской области. Было сбито около 15 БПЛА, летящих на Москву. В целях обеспечения безопасности полётов в аэропорту Внуково был введён план «Ковёр».