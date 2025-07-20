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20 июля, 07:58

Лагерь под пальмами: На видео сняли обстановку во Внуково после введения плана «Ковёр»

На видео сняли обстановку во Внуково, где пассажиры ждут вылета под пальмами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Пассажиры нашли укрытие под искусственными пальмами и устроили там небольшой отдых в ожидании дальнейших событий. Об этом сообщает SHOT.

Привал в аэропорту. Видео © Telegram / SHOT

Аналогичные меры ограничений также действуют в Шереметьево. За последние двое суток значительное количество самолётов было перенаправлено на запасные аэродромы в связи с текущей ситуацией.

В общей сложности на запасные аэродромы ушли 134 воздушных судна, 78 из которых летели в Шереметьево, 45 — во Внуково, 8 — в Домодедово и 3 — в Жуковский. Эти меры вызваны необходимостью регулировать поток авиарейсов и обеспечивать безопасность при сложившихся обстоятельствах.

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Напомним, что сегодня ночью силы ПВО отбили атаку украинских дронов в Московской области. Было сбито около 15 БПЛА, летящих на Москву. В целях обеспечения безопасности полётов в аэропорту Внуково был введён план «Ковёр».

Владимир Озеров
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