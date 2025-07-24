Движение по Крымскому мосту перекрыто уже более двух часов

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Telegram-канал, освещающий ситуацию на мосту, сообщил о его приостановлении в 22:53 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за период с 20:40 до 23:50 мск уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Десять БПЛА были перехвачены над акваторией Чёрного моря, девять –- над Азовским морем и два — над территорией Краснодарского края.