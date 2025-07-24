Десятки тысяч учителей начальных классов могут остаться без работы в ближайшие три года

Количество учащихся младших классов (1-4 классы) в России уменьшится примерно на 348 тысяч человек в предстоящем учебном году. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков профсоюза «Учитель». Как сообщила газете «Известия» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова, это приведёт к тому, что уже в ближайшее время более 17,3 тысячи педагогов начальной школы могут оказаться невостребованными, а к 2026-2027 учебному году эта цифра увеличится ещё на 21,5 тысячи специалистов.

Эксперты отмечают дальнейшее сокращение числа первоклассников: в 2026-2027 годах их будет на 429,7 тысячи меньше по сравнению с текущим показателем, а в 2027-2028 годах — на 411 тысяч меньше. Такая динамика обусловлена демографическими тенденциями и приведёт к избытку педагогических кадров прежде всего в начальном звене образования. Речь идёт о примерно 60 тысячах учителей начальной школы.

В Министерстве просвещения подтвердили эти прогнозы и сообщили, что ведомство уже занимается разработкой мер по переподготовке высвобождающихся учителей. Планируется, что педагоги начальных классов смогут переквалифицироваться для работы в качестве предметников в средних и старших классах, воспитателей групп продлённого дня, специалистов дополнительного образования, а также психологов и дефектологов. Это позволит сохранить ценные кадры в системе образования.