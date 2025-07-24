Германия хочет использовать тараканов-киборгов в будущих войнах

Правительство Германии намерено использовать разработки молодых технологических компаний в военных целях. Среди представленных решений — «тараканы-шпионы» — управляемые насекомые с камерами и роботизированные системы с элементами искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Берлинские стартапы, сотрудничающие с Минобороны ФРГ, уже демонстрируют прототипы. Так, компания Swarm Biotactics представила живых тараканов с закреплёнными миниатюрными устройствами, способными передавать видеосигнал в реальном времени.

«Наши биороботы, созданные на основе живых насекомых, оснащены системами нейростимуляции, датчиками и модулями безопасной связи. Ими можно управлять по отдельности или автономно в составе роя», — сказал генеральный директор Swarm Biotactics Стефан Вильгельм.

Канцелярия Фридриха Мерца, согласно Reuters, рассматривает технологии нового поколения как опору для модернизации армии. В приоритете — ускорение взаимодействия между оборонным ведомством и частными разработчиками. Немецкие официальные лица считают, что подобные инициативы не только укрепят военный потенциал, но и помогут компенсировать экономическое замедление. На фоне энергетических проблем, снижения внешнего спроса и давления со стороны китайских производителей, экономика страны испытывает трудности.

«Нам просто нужно настроиться на то, что сильная оборонная промышленность — это сильная экономика и инновации на стероидах», — сказал управляющий партнёр инвестиционной компании Tholus Capital, специализирующейся на оборонной промышленности Маркус Федерле.