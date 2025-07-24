С экс-главы департамента Минкультуры взыскали почти 20 млн за аферу на восстановлении монастыря

Симоновский районный суд Москвы принял решение о взыскании более 19 миллионов рублей с бывшего главы департамента охраны культурного наследия Министерства культуры Владимира Цветнова и его сообщников. Эти средства были выделены на восстановление Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, однако впоследствии исчезли из бюджета.

Иск Генпрокуратуры был удовлетворён полностью. Виновные — Цветнов, Павел Мосолов, Сергей Семиков и Татьяна Магдеева — обязаны вернуть государству ущерб в размере 19,395 миллиона рублей. Деньги поступят в федеральный бюджет через Министерство культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Представители Симоновского суда подтвердили факт вынесения решения, но подробности не раскрыли.

Реставрационные работы на территории Соловецкого монастыря и других исторических объектов архипелага осуществлялись в рамках государственных программ «Развитие культуры и туризма» и федеральной целевой программы «Культура России». Согласно материалам уголовного дела, бывший чиновник Цветнов вместе с заместителем Мосоловым и предпринимателями Магдеевой и Семиковым организовали схему хищения бюджетных средств.

Фигуранты заключили пять государственных контрактов на проведение историко-культурных экспертиз с четырьмя компаниями, которые фактически находились под их контролем и не имели необходимых полномочий для выполнения таких работ. При этом стоимость экспертиз была искусственно завышена, что позволило злоумышленникам похитить более 20 миллионов рублей. В результате проведённого расследования Министерство культуры Российской Федерации было признано потерпевшей стороной.