В омском парке нашли тело «Короля обнала», осуждённого за растрату 1,7 млрд

Тело бизнесмена Станислава Мацелевича нашли в парке Омска. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, тело обнаружили в районе остановки «Городок Водников». Он отметил, что изучаются записи с камер видеонаблюдения, а приоритетной считается версия суицида. Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.

Мацелевича в 2015 году арестовали по обвинению в растрате 1,7 млрд рублей, создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, мошенничестве и хищении имущества. Через шесть лет его приговорили к наказанию, но с учётом времени в СИЗО он вышел на свободу уже в 2022 году. Суд также обязал его выплатить почти 1,3 млрд рублей.

В 2023 году в Омской области сгорел дом семьи Мацелевича. Сам бизнесмен в своих соцсетях заявил, что кто-то из гостей неудачно покурил.