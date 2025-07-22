В омском парке нашли тело «Короля обнала», осуждённого за растрату 1,7 млрд
Тело бизнесмена Станислава Мацелевича обнаружили в омском парке
Обложка © СУ СКР по Омской области
Тело бизнесмена Станислава Мацелевича нашли в парке Омска. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, тело обнаружили в районе остановки «Городок Водников». Он отметил, что изучаются записи с камер видеонаблюдения, а приоритетной считается версия суицида. Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.
Мацелевича в 2015 году арестовали по обвинению в растрате 1,7 млрд рублей, создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, мошенничестве и хищении имущества. Через шесть лет его приговорили к наказанию, но с учётом времени в СИЗО он вышел на свободу уже в 2022 году. Суд также обязал его выплатить почти 1,3 млрд рублей.
В 2023 году в Омской области сгорел дом семьи Мацелевича. Сам бизнесмен в своих соцсетях заявил, что кто-то из гостей неудачно покурил.
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