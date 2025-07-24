Приостановлена подача российского газа в Армению
Подача газа в Армению из РФ временно приостановлена из-за аварийных работ
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С 24 по 26 июля поставки российского газа в Армению временно прекращены из-за ремонтных работ на газопроводе в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».
«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Грузии, с 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет приостановлена подача природного газа в Армению», — говорится в сообщении.
В течение указанного периода потребители республики будут обеспечены бесперебойным и надежным газоснабжением благодаря внутренним резервам и дополнительным поставкам из Ирана.
Ранее Life.ru писал, что после двух месяцев интенсивных переговоров Европейский союз достиг соглашения по 18-му пакету санкций в отношении России. В него вошли 105 танкеров, задействованных в перевозке российской нефти, а также нефтеперерабатывающее предприятие компании «Роснефть», находящееся в Индии.