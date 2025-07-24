Приостановлена подача российского газа в Армению

С 24 по 26 июля поставки российского газа в Армению временно прекращены из-за ремонтных работ на газопроводе в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке «Казах-Сагурамо» транзитного магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Грузии, с 7.00 (6.00 мск) 24 июля до 19.00 (18.00 мск) 26 июля будет приостановлена подача природного газа в Армению», — говорится в сообщении.

В течение указанного периода потребители республики будут обеспечены бесперебойным и надежным газоснабжением благодаря внутренним резервам и дополнительным поставкам из Ирана.