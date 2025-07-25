Главное не возраст, а счёт в банке: как Porsche сделал 72-летнего деда мечтой вице-мисс Крыма Life.ru рассказывает о 28-летней модели с украинскими корнями Виктории Шевченко, которая в Монако отшила старика, но за секунду поменяла своё мнение, когда увидела его спорткар и узнала о богатстве. Им оказался металлургический магнат из Австрии Петер Кёниг. 24 июля, 22:31 72-летний миллиардер Петер Кёниг и 28-летняя модель Виктория Шевченко: дорогой Porsche решил всё. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Lutsyk, © YouTube / Новости На русском

Вице-мисс Крыма и дед на Porsche: кто они на самом деле?

Сегодня стать звездой в соцсетях может каждый. Это теперь хорошо знает вице-мисс Крыма – 2017 Виктория Шевченко. Видео с ней посмотрели, кажется, уже все. В ролике скучающая девушка стоит у отеля в Монако, зевает и равнодушно отшивает седого мужчину, который попытался с ней познакомиться. Однако, когда служитель отеля подгоняет ко входу его спорткар Porsche 911 Carrera 4S (цена в России 12–14 млн рублей), модель моментально передумывает и, пряча лицо, садится в машину.

Пользователи Сети с юмором и тонкими колкостями стали комментировать нашумевший ролик: «Когда ты богатый, ты не можешь быть старым», «Скажите, где стоять, чтобы рядом такой же дед припарковался?», «Если бы у меня была такая машина, я бы тоже не отказался от внучки», «Пару лет потерпит — и счастливая вдова», «Просто дедушка с внучкой».

Некоторые, правда, подумали, что ролик постановочный. Фейк или правда? Но есть доказательства, что всё серьёзно: позже пару видели вместе на нескольких мероприятиях. В соцсетях даже есть их совместные кадры со светских раутов. Да и сама девушка часто публикует фото с отдыха на дорогой яхте, не скрывая то, что отдыхает в богатой компании.

Виктория Шевченко сначала отказала Петеру Кёнигу, ещё не зная, что он миллионер. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khangalssskie

От Крыма до Монако: как Виктория шла к успеху

В Сети сразу же опознали героев видео. Девушка оказалась очень похожа на 28-летнюю модель Викторию Шевченко. А её спутник — на 72-летнего металлургического магната из Австрии Петера Кёнига.

Виктория родилась 19 июля 1997 года в небольшом городе Верхнеднепровске Днепропетровской области. Детство и юность она провела в Крыму. Там же в 2017 году Шевченко приняла участие в конкурсе «Мисс Крым», где заняла второе место. Также она стала второй вице-королевой Крыма и получила титул «Miss Geometria Симферополь». На конкурсах девушка заявляла, что она очень целеустремлённая, упёртая. «Для меня не существует никаких вариантов кроме победы», — признавалась модель.

Виктория Шевченко — вице-мисс Крыма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inna.rezanova

В настоящий момент Шевченко проживает в Подмосковье, работает моделью и, судя по всему, любит проводить время в Монако. При этом Виктория из очень простой семьи. Её мать — мастер маникюра и лешмейкер. Известно также, что у модели есть младший брат Евгений.

Дед или олигарх? Вся правда о миллиардере

Петер Кёниг родился в 1953 году в австрийском городке Рец. Он металлургический магнат и почётный консул Австрии в Монако. Большую часть времени он проживает в Монте-Карло в своих роскошных апартаментах.

Кёниг является наследником прибыльной семейной фирмы Alukönigstahl. Сам Петер несколько лет назад отошёл от управления, сейчас компанией, оборот которой оценивается в полмиллиарда евро, руководит его сын Филип. Миллиардер живёт в своё удовольствие и занимается только представительской и благотворительной деятельностью.

Олигарх дважды был женат. Интересно, что обе его супруги были намного моложе его, брюнетками и родом из Восточной Европы. Поэтому неудивительно, почему австрийский магнат обратил внимание на Викторию. Она подходит ему по всем параметрам.

Первой женой миллиардера была телеведущая и актриса из Чехии. Леоне Кёниг сейчас 44 года. В браке с австрийским бизнесменом она прожила 13 лет и родила ему дочь Яну. Девушка живёт жизнью обеспеченного отпрыска, постоянно хвастаясь дорогими вещами. Недавно она показала подписчикам свою квартиру в центре Парижа, оформленную в королевском стиле.

Второй супругой Кёнига была историк искусства Барбара Чаполай из Венгрии, которой сейчас 48 лет. В этом браке родились двое детей. Забавно, но Барбара ушла от Петера к его другу Мартину Шлаффу, который моложе её на 20 лет и намного богаче Кёнига.

Почему Виктория согласилась сесть в Porsche к 72-летнему мужчине? 0 Из-за денег и статуса (ну а что ещё?) Ей просто понравился его… характер (ну да, конечно) Это постановка для хайпа (всё ради славы!) Она искренне влюбилась (бывает и такое)

Авторы Кира Громова