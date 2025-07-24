ТРК «Авиапарк» в Москве выставили на продажу за 100 млрд рублей

Крупный торгово-развлекательный центр «Авиапарк», расположенный в Москве на Ходынском поле возле станции метро «ЦСКА», выставлен на продажу. Его владельцы рассчитывают получить за него от 100 до 120 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Консультанты, занимающиеся продажей комплекса, сообщили, что около 50% от ожидаемой выручки владельцы планируют использовать для погашения долгов. Они также отметили, что потенциальным покупателям, среди которых крупные инвестиционные холдинги, уже направлены предложения.

По мнению экспертов, причиной продажи может быть пересмотр инвестиционной стратегии владельцев. В настоящее время торговый центр заполнен арендаторами почти на 95%, свободных площадей осталось всего 5%.