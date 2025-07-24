Глава Домодедово заявил о завершении «крепостного права» в аэропорту
Гендиректор Домодедово Иванов заявил об улучшении положения аэропорта
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После того как Российская Федерация стала собственником аэропорта «Домодедово», был упразднён прежний жёсткий стиль управления. Также в данный момент устраняются риски для потенциального банкротства. Об этом заявил новый генеральный директор управляющей компании Андрей Иванов.
По его словам, предприятие работает над реструктуризацией долга, который в настоящее время оценивается в 70 миллиардов рублей. Ведутся переговоры с кредиторами, обсуждается привлечение стратегического инвестора в 2025 году.
«Можно смело сказать, что с приходом Российской Федерации крепостное право в Домодедово было отменено», — отметил Иванов в интервью РБК.
Он добавил, что долг сформировался на фоне падения пассажиропотока, роста убытков и отсутствия мер по повышению операционной эффективности. Несмотря на кризис, аэропорт продолжал кредитоваться, открывал новые терминалы и увеличивал непрофильную численность персонала. Иванов подчеркнул, что вопрос выбора инвестора находится в компетенции государства как акционера, и выразил уверенность, что банкротства не будет.
Напомним, что Генпрокуратура РФ подала иск к экс-владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Затем арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. По данному решению высказался даже президент России Владимир Путин, заявив, что национализацией этот процесс считаться не может.