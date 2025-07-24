Глава Домодедово заявил о завершении «крепостного права» в аэропорту

После того как Российская Федерация стала собственником аэропорта «Домодедово», был упразднён прежний жёсткий стиль управления. Также в данный момент устраняются риски для потенциального банкротства. Об этом заявил новый генеральный директор управляющей компании Андрей Иванов.

По его словам, предприятие работает над реструктуризацией долга, который в настоящее время оценивается в 70 миллиардов рублей. Ведутся переговоры с кредиторами, обсуждается привлечение стратегического инвестора в 2025 году.

«Можно смело сказать, что с приходом Российской Федерации крепостное право в Домодедово было отменено», — отметил Иванов в интервью РБК.