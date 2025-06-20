Путин: Решение суда по Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

Спор вокруг аэропорта Домодедово длился много лет и привёл к решению суда, которое известно общественности, но национализацией этот процесс считаться не может. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

«Насколько я понимаю по аэропорту Домодедово в Москве, простите за моветон, «возня» вокруг этого объекта идёт уже давно. <...> Спор между соответствующими структурами идёт много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем», — объяснил российский лидер.