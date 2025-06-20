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20 июня, 17:52

Путин: Решение суда по Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Спор вокруг аэропорта Домодедово длился много лет и привёл к решению суда, которое известно общественности, но национализацией этот процесс считаться не может. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Владимир Путин о ситуации с аэропортом Домодедово. Видео © Life.ru

«Насколько я понимаю по аэропорту Домодедово в Москве, простите за моветон, «возня» вокруг этого объекта идёт уже давно. <...> Спор между соответствующими структурами идёт много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем», — объяснил российский лидер.

Песков: Национализация аэропорта Домодедово — судебное решение
Песков: Национализация аэропорта Домодедово — судебное решение

Напоминаем, арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. Этому решению предшествовал иск к владельцу организации Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям.

Юрий Лысенко
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