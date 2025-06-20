Песков: Национализация аэропорта Домодедово — судебное решение
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Аэропорт Домодедово переходит в государственную собственность по решению суда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это судебное решение», — заявил Песков. По его словам, Кремль не намерен давать дополнительных пояснений по этому вопросу.
Напомним, арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в государственную собственность. До этого был подан иск к владельцу воздушной гавани Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. В суд поступило ходатайство об обеспечительных мерах, необходимых для удовлетворения исковых требований. В качестве сторон по делу выступали: «Домодедово секьюрити», занимающаяся вопросами безопасности в аэропорту, «Домодедово кэтеринг», ответственная за работу предприятий общественного питания, и «Домодедово паркинг».