Песков: Национализация аэропорта Домодедово — судебное решение

Аэропорт Домодедово переходит в государственную собственность по решению суда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это судебное решение», — заявил Песков. По его словам, Кремль не намерен давать дополнительных пояснений по этому вопросу.