Бывшему владельцу Домодедово не разрешили улететь из России

Суд не разрешил бывшему бенефициару аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику выехать за пределы России, его жалоба осталась без удовлетворения. Запрет на выезд был введён по иску Генеральной прокуратуры, которая подала дело против 32 компаний, связанных с аэропортом, а также против Каменщика и председателя совета директоров Валерия Когана.