Бывшему владельцу Домодедово не разрешили улететь из России
Суд оставил в силе запрет на выезд экс-бенефициара Домодедово за пределы России
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Суд не разрешил бывшему бенефициару аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику выехать за пределы России, его жалоба осталась без удовлетворения. Запрет на выезд был введён по иску Генеральной прокуратуры, которая подала дело против 32 компаний, связанных с аэропортом, а также против Каменщика и председателя совета директоров Валерия Когана.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — указано в материалах дела.
Каменщик пытался оспорить запрет, подав иск в Арбитражный суд Московской области, но в апреле суд отказал ему. То же самое произошло и с Валерием Коганом, который также просил снять ограничение на выезд.
Напомним, что Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Затем арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. По данному решению высказался даже президент России Владимир Путин, заявив, что национализацией этот процесс считаться не может.