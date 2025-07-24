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24 июля, 09:30

Эстония бессрочно запретила въезд Лукашенко

В Эстонии установлен бессрочный запрет на въезд для Лукашенко и 272 белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Эстония ввела бессрочные санкции в виде запрета на въезд для 273 граждан Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщила ERR, ссылаясь на Министерство иностранных дел Эстонии.

«На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений», — приводит ERR слова главы МИД Маргуса Цахкны.

Помимо Лукашенко, в санкционном списке перечислены имена чиновников, сотрудников органов безопасности и судий. К слову, рестрикции ввели в 2020 году. Эстония была первой страной, которая составила данные меры воздействия в отношении Белоруссии.

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Ранее стало известно, что Польша завершила строительство электронного барьера на всём протяжении границы с Белоруссией. На периметре ограды расположена система мониторинга, которая включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения. А также расположены специальные датчиков, которые обеспечивают обнаружение различных физических характеристик объектов.

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Юлия Сафиулина
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