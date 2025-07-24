Эстония бессрочно запретила въезд Лукашенко

Эстония ввела бессрочные санкции в виде запрета на въезд для 273 граждан Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщила ERR, ссылаясь на Министерство иностранных дел Эстонии.

«На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений», — приводит ERR слова главы МИД Маргуса Цахкны.

Помимо Лукашенко, в санкционном списке перечислены имена чиновников, сотрудников органов безопасности и судий. К слову, рестрикции ввели в 2020 году. Эстония была первой страной, которая составила данные меры воздействия в отношении Белоруссии.