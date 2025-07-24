Польша построила электронный «забор» на границе с Белоруссией
Польша завершила создание электронного барьера на границе с Белоруссией
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Польша завершила строительство электронного барьера на всем протяжении границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN24. Система мониторинга включает в себя видеонаблюдение и датчики движения.
По словам Семоняка, 20 июля завершились работы по установке электронного барьера на всей протяженности польско-белорусской границы. Заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальные датчиков, которые обеспечивают обнаружение различных физических характеристик объектов.
Ранее сообщалось, что польские власти приступили к депортации украинских граждан, уличенных в нарушении местного законодательства. По информации газеты Wiadomosci, около сотни граждан Украины уже высланы из страны. Отмечается, что среди причин депортации – вождение в нетрезвом виде, кражи, хулиганство и нанесение телесных повреждений. Депортированным лицам запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на срок от 5 до 7 лет.