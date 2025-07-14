Польский солдат обстрелял мигранта на границе с Белоруссией

Польские пограничники применили оружие с резиновыми пулями во время инцидента на белорусской границе. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на источники в силовых структурах.

Согласно оперативной информации, конфликт произошёл при задержании группы нелегальных мигрантов в районе населённого пункта Михалово (Подляское воеводство). Когда трое переселенцев попытались форсировать пограничную реку, появились военные. Двое нелегалов отступили сразу, а третий, по версии польской стороны, проявил агрессию и набросился на одного из военнослужащих.

Официальный представитель оперативного командования «Подлясье» Блажей Лукашевский заявил, что в результате нападения солдат получил травмы, потребовавшие госпитализации. Из-за травмы глаза он временно не может выполнять свои обязанности.

В ответ на агрессивные действия, по данным источников, пограничники применили оружие. Точные последствия для мигранта не уточняются — официальные лица воздерживаются от комментариев до завершения служебного расследования.

Этот инцидент произошёл на фоне ужесточения польского миграционного законодательства. Весной текущего года были приняты поправки, позволяющие в ускоренном порядке депортировать лиц, незаконно пересекших границу. Варшава объясняет эти меры необходимостью противодействия гибридной миграционной атаке, которую, по мнению польских властей, якобы координирует белорусская сторона.