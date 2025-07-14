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14 июля, 14:51

Польский солдат обстрелял мигранта на границе с Белоруссией

RMF24: Польский солдат применил оружие против мигранта на границе с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Польские пограничники применили оружие с резиновыми пулями во время инцидента на белорусской границе. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на источники в силовых структурах.

Согласно оперативной информации, конфликт произошёл при задержании группы нелегальных мигрантов в районе населённого пункта Михалово (Подляское воеводство). Когда трое переселенцев попытались форсировать пограничную реку, появились военные. Двое нелегалов отступили сразу, а третий, по версии польской стороны, проявил агрессию и набросился на одного из военнослужащих.

Официальный представитель оперативного командования «Подлясье» Блажей Лукашевский заявил, что в результате нападения солдат получил травмы, потребовавшие госпитализации. Из-за травмы глаза он временно не может выполнять свои обязанности.

В ответ на агрессивные действия, по данным источников, пограничники применили оружие. Точные последствия для мигранта не уточняются — официальные лица воздерживаются от комментариев до завершения служебного расследования.

Этот инцидент произошёл на фоне ужесточения польского миграционного законодательства. Весной текущего года были приняты поправки, позволяющие в ускоренном порядке депортировать лиц, незаконно пересекших границу. Варшава объясняет эти меры необходимостью противодействия гибридной миграционной атаке, которую, по мнению польских властей, якобы координирует белорусская сторона.

Напомним, что с 2021 года польско-белорусская граница остаётся горячей точкой миграционного кризиса. Несмотря на возведение мощных заградительных сооружений и постоянное присутствие силовых подразделений, попытки нелегального пересечения границы продолжаются. Польские аналитики отмечают изменение тактики мигрантов, которые теперь действуют мелкими группами, выбирая наиболее уязвимые участки границы.

Армия Польши начала спецоперацию на границе
Армия Польши начала спецоперацию на границе

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией, если Берлин продолжит переправлять в Польшу нелегальных мигрантов. Позже Варшава действительно ввела временный контроль на границах с Германией и Литвой.

Никита Никонов
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