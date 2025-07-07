Армия Польши начала спецоперацию на границе
Косиняк-Камыш: Армия Польши проводит операцию на границе с Германией
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Армия Польши проводит специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией. В манёврах задействовано пять тысяч военнослужащих, а их цель — усиление безопасности в связи с миграционными угрозами. Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Началась операция «Безопасный запад» — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой», — написал министр в соцсети Х.
В свою очередь глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что на границе с Литвой уже задержаны первые нелегальные мигранты: граждан Афганистана перевозил эстонский водитель.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности закрыть границу с Германией, если Берлин продолжит переправлять в Польшу нелегальных мигрантов. Позже Варшава действительно ввела временный контроль на границах с Германией и Литвой.