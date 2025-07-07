Армия Польши начала спецоперацию на границе

Армия Польши проводит специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией. В манёврах задействовано пять тысяч военнослужащих, а их цель — усиление безопасности в связи с миграционными угрозами. Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Началась операция «Безопасный запад» — Войско польское поддерживает Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Одновременно мы расширяем нашу деятельность на границе с Литвой», — написал министр в соцсети Х.