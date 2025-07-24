Россиянин продал квартиру, отдал деньги мошенникам и поджёг жильё с новыми хозяевами

Злоумышленники разработали чудовищную схему мошенничества, вынудив владельца квартиры в Кудрово не только продать её и отдать вырученные средства, но и совершить поджог, поставив под угрозу жизнь новых жильцов. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Задержание бывшего хозяина квартиры в Кудрово. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Сообщается, что два дня назад на Английской улице произошёл пожар. Новые владельцы квартиры были в недоумении, так как приобрели её всего неделю назад у непримечательного продавца по рыночной цене. Однако затем выяснилось, что при передаче квартиры бывший владелец вёл себя неадекватно, отказывался освобождать помещение и передавать ключи. После урегулирования конфликта и заселения новых жильцов, в квартире спустя час возник пожар.

На место вскоре прибыли спасатели и эвакуировали жильцов. Подозрение в поджоге сразу же пало на предыдущего владельца квартиры. Выяснилось, что он стал жертвой мошенников, которые вынудили его продать жильё и отдать им все деньги. Затем они убедили жертву, что поджог поможет вернуть утраченное. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.