Россиянин продал квартиру, отдал деньги мошенникам и поджёг жильё с новыми хозяевами
Mash на Мойке: В Кудрово мужчину обманом заставили продать жильё и отдать деньги
Злоумышленники разработали чудовищную схему мошенничества, вынудив владельца квартиры в Кудрово не только продать её и отдать вырученные средства, но и совершить поджог, поставив под угрозу жизнь новых жильцов. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.
Задержание бывшего хозяина квартиры в Кудрово. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Сообщается, что два дня назад на Английской улице произошёл пожар. Новые владельцы квартиры были в недоумении, так как приобрели её всего неделю назад у непримечательного продавца по рыночной цене. Однако затем выяснилось, что при передаче квартиры бывший владелец вёл себя неадекватно, отказывался освобождать помещение и передавать ключи. После урегулирования конфликта и заселения новых жильцов, в квартире спустя час возник пожар.
На место вскоре прибыли спасатели и эвакуировали жильцов. Подозрение в поджоге сразу же пало на предыдущего владельца квартиры. Выяснилось, что он стал жертвой мошенников, которые вынудили его продать жильё и отдать им все деньги. Затем они убедили жертву, что поджог поможет вернуть утраченное. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.
Ранее в Госдуме предупредили о новом виде мошенничества от «операторов». Мошенники обзванивают потенциальных жертв, представляясь сотрудниками компании и сообщая, что их номер телефона был выбран для тестирования новой услуги. Чтобы активировать эту «услугу», злоумышленники просят продиктовать код, полученный в SMS. Этот код затем используется для обхода двухфакторной аутентификации и получения доступа к аккаунтам в социальных сетях, электронной почте и банковским приложениям.
Обложка © Telegram / Mash на Мойке