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Регион
24 июля, 10:21

Крыша вспыхнула в здании Генпрокуратуры в центре Москвы

В Москве загорелась крыша здания Генеральной прокуратуры на Петровке

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

На крыше здания Генеральной прокуратуры РФ в центре Москвы на улице Петровка вспыхнул пожар. Как сообщил Telegram-канал «360 ЧП», людей изнутри экстренно эвакуировали.

По предварительным данным, внутри в момент возгорания находились сотрудники, которых оперативно эвакуировали. Причины возгорания устанавливаются, на месте работают пожарные расчёты и специалисты экстренных служб.

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Ранее в Москве произошёл другой серьёзный инцидент — на улице Мытной загорелся жилой дом. Трое человек, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон четвёртого этажа. Все они были экстренно госпитализированы с травмами. Всего в результате пожара пострадали девять человек, сообщили в МЧС.

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Милена Скрипальщикова
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