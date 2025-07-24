Крыша вспыхнула в здании Генпрокуратуры в центре Москвы

По предварительным данным, внутри в момент возгорания находились сотрудники, которых оперативно эвакуировали. Причины возгорания устанавливаются, на месте работают пожарные расчёты и специалисты экстренных служб.

Ранее в Москве произошёл другой серьёзный инцидент — на улице Мытной загорелся жилой дом. Трое человек, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон четвёртого этажа. Все они были экстренно госпитализированы с травмами. Всего в результате пожара пострадали девять человек, сообщили в МЧС.