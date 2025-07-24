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24 июля, 10:39

Эксперт по биохакингу объяснила различие в женских и мужских циркадных ритмах

Эксперт Молостова: Биоритм женщин работает в месячном цикле, мужской — по суткам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotodrobik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotodrobik

Наука хронобиология изучает влияние биологических ритмов на организм человека. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова объяснила, как циркадные ритмы регулируют ключевые процессы в организме и чем отличаются мужские и женские биологические циклы.

Главный дирижёр организма

Супрахиазматическое ядро мозга — наши внутренние часы, которые синхронизируют работу органов с природными циклами. Этот механизм реагирует на свет и регулирует выброс гормонов, температуру тела и метаболизм, пояснила Молоствова в разговоре с RuNews24.

Типы биоритмов:

  • Циркадные (24-часовые): сон, уровень кортизола и мелатонина;
  • Ультрадианные (короткие): фазы сна, пищеварение;
  • Инфрадианные (длительные): менструальный цикл у женщин.

Гендерные различия

Мужской организм работает по суточному ритму с пиком тестостерона утром, что влияет на продуктивность. Женский цикл (28 дней) плавно меняет уровень эстрогена и прогестерона, воздействуя на физическое состояние и эмоциональный фон.

Практическое применение

Знание своих ритмов помогает:

  • Оптимизировать график сна и тренировок;
  • Правильно планировать приём лекарств;
  • Снижать последствия ночных смен и джетлага.

«Если вы хотите глубже узнать о своих биоритмах — отслеживайте самочувствие в разное время суток, экспериментируйте с режимом и обязательно прислушивайтесь к своему телу!» – посоветовала Молоствова.

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Ранее Мария Молостова рассказала о важности правильной температуры в спальне. Излишне тёплая комната может помешать организму охладиться во время сна. А вот прохладное помещение позволит как следует расслабиться и выспаться.

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Юрий Лысенко
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