Эксперт по биохакингу объяснила различие в женских и мужских циркадных ритмах

Наука хронобиология изучает влияние биологических ритмов на организм человека. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова объяснила, как циркадные ритмы регулируют ключевые процессы в организме и чем отличаются мужские и женские биологические циклы.

Главный дирижёр организма

Супрахиазматическое ядро мозга — наши внутренние часы, которые синхронизируют работу органов с природными циклами. Этот механизм реагирует на свет и регулирует выброс гормонов, температуру тела и метаболизм, пояснила Молоствова в разговоре с RuNews24.

Типы биоритмов: Циркадные (24-часовые): сон, уровень кортизола и мелатонина;

(24-часовые): сон, уровень кортизола и мелатонина; Ультрадианные (короткие): фазы сна, пищеварение;

(короткие): фазы сна, пищеварение; Инфрадианные (длительные): менструальный цикл у женщин.

Гендерные различия

Мужской организм работает по суточному ритму с пиком тестостерона утром, что влияет на продуктивность. Женский цикл (28 дней) плавно меняет уровень эстрогена и прогестерона, воздействуя на физическое состояние и эмоциональный фон.

Практическое применение

Знание своих ритмов помогает: Оптимизировать график сна и тренировок;

Правильно планировать приём лекарств;

Снижать последствия ночных смен и джетлага.

«Если вы хотите глубже узнать о своих биоритмах — отслеживайте самочувствие в разное время суток, экспериментируйте с режимом и обязательно прислушивайтесь к своему телу!» – посоветовала Молоствова.