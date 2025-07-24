Запасов хватит до сентября: Батончики Snickers и Twix перестали поставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»

Крупнейший ритейлер X5 Group, владелец торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», прекратил закупку некоторых товаров, производимых российским подразделением американской корпорации Mars. Отгрузки этой продукции, как сообщает РБК, были фактически приостановлены с 23 июля. По словам ритейлера, причиной стали завышенные цены.

Готовая еда в российских магазинах за год подорожала почти на треть

Готовая еда в российских магазинах за год подорожала почти на треть

Ранее Life.ru писал, что ФАС проверит крупные супермаркеты из-за цен на пакеты. Крупнейшие российские ритейлеры только за последний год подняли цены на них на четверть.