Запасов хватит до сентября: Батончики Snickers и Twix перестали поставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»
РБК: Ретейлер Х5 остановил закупку Snickers и Twix в Пятёрочку и Перекрёсток
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Крупнейший ритейлер X5 Group, владелец торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», прекратил закупку некоторых товаров, производимых российским подразделением американской корпорации Mars. Отгрузки этой продукции, как сообщает РБК, были фактически приостановлены с 23 июля. По словам ритейлера, причиной стали завышенные цены.
По информации представителя X5, компания временно прекратила отгрузки ряда кондитерских изделий от Mars, в частности, шоколадных батончиков (Snickers, Mars, M&M’s, Milky Way и Twix), различных видов конфет (весовых, фасованных и в подарочных наборах), драже и жевательной резинки Orbit и Eclipse. Текущие запасы этих товаров рассчитаны примерно на два месяца. В дальнейшем X5 намерена заполнить полки аналогичной продукцией других брендов.
Представители российского офиса Mars подтвердили приостановку отгрузок кондитерских изделий. При этом, как сообщил источник РБК в компании, поставки кормов для животных (включая бренды Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin) продолжаются.
Ранее Life.ru писал, что ФАС проверит крупные супермаркеты из-за цен на пакеты. Крупнейшие российские ритейлеры только за последний год подняли цены на них на четверть.