Мишустин и Пашинян провели переговоры на экологической конференции на Алтае
Пашинян и Мишустин. Обложка © Life.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном в рамках Международной экологической конференции, которая проходит с 24 по 26 июля.
Встреча состоялась на территории курорта «Манжерок» в Республике Алтай. Пашинян возглавляет армянскую делегацию на этом мероприятии.
Мишустин, который пригласил глав правительств СНГ на конференцию, уже встретился с премьер-министрами Белоруссии и Казахстана. В экологической конференции также участвуют делегации Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что для создания транспортного коридора «Мост Трампа» премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать регион Сюник в аренду США. Проект предполагает строительство 42-километрового транспортного коридора через армянский Сюник, который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Управление инфраструктурой планируется передать частной американской компании, которая получит основную часть прибыли от проекта.