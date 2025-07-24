Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 11:11

Мишустин и Пашинян провели переговоры на экологической конференции на Алтае

Пашинян и Мишустин. Обложка © Life.ru

Пашинян и Мишустин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном в рамках Международной экологической конференции, которая проходит с 24 по 26 июля.

Встреча состоялась на территории курорта «Манжерок» в Республике Алтай. Пашинян возглавляет армянскую делегацию на этом мероприятии.

Мишустин, который пригласил глав правительств СНГ на конференцию, уже встретился с премьер-министрами Белоруссии и Казахстана. В экологической конференции также участвуют делегации Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Мост Трампа» за суверенитет: Пашинян тайно сдал кусок Армении в аренду США
«Мост Трампа» за суверенитет: Пашинян тайно сдал кусок Армении в аренду США

Ранее сообщалось, что для создания транспортного коридора «Мост Трампа» премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать регион Сюник в аренду США. Проект предполагает строительство 42-километрового транспортного коридора через армянский Сюник, который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Управление инфраструктурой планируется передать частной американской компании, которая получит основную часть прибыли от проекта.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar