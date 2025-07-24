Мишустин и Пашинян провели переговоры на экологической конференции на Алтае

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном в рамках Международной экологической конференции, которая проходит с 24 по 26 июля.

Встреча состоялась на территории курорта «Манжерок» в Республике Алтай. Пашинян возглавляет армянскую делегацию на этом мероприятии.

Мишустин, который пригласил глав правительств СНГ на конференцию, уже встретился с премьер-министрами Белоруссии и Казахстана. В экологической конференции также участвуют делегации Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.