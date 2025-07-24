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Регион
24 июля, 11:43

«Сигнал Москве»: Политолог объяснил, зачем США размещают ядерное оружие в Британии

Политолог Аджамян назвал передачу Британии ядерных бомб США символическим жестом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Вашингтон принял решение о размещении американских ядерных боеприпасов на британской территории, что стало первым подобным шагом с 2008 года. Как пояснил политолог Норат Аджамян, этот шаг носит скорее символический характер.

«Размещение американского ядерного оружия в Британии – это сигнал Москве о том, что страны НАТО готовы на эскалацию и пересмотр своей стратегии относительно ядерного сдерживания», – отметил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По мнению Аджамяна, решение может быть связано с желанием администрации Трампа продемонстрировать готовность к более жёсткой позиции. Политолог подчеркнул, что с военной точки зрения это размещение незначительно меняет баланс сил — подлётное время истребителей F-35 с бомбами B61-12 останется прежним, а российские системы ПВО способны перехватить носители.

Эксперт обратил внимание на важный нюанс: если бы размещение происходило в Германии, Россия могла бы ответить усилением присутствия в Белоруссии. Однако британский вариант, по его мнению, скорее всего будет расценен Москвой, как попытка втянуть РФ в гонку вооружений.

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Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Британия может готовиться к ядерному удару. В руки журналистов попал 200-страничный план под названием «Апокалипсис». Он содержит меры контроля, в числе которых действия для предотвращения облучения, эвакуация людей, доступ к убежищам и изоляция пострадавших районов.

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Юрий Лысенко
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