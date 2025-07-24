«Сигнал Москве»: Политолог объяснил, зачем США размещают ядерное оружие в Британии

Вашингтон принял решение о размещении американских ядерных боеприпасов на британской территории, что стало первым подобным шагом с 2008 года. Как пояснил политолог Норат Аджамян, этот шаг носит скорее символический характер.

«Размещение американского ядерного оружия в Британии – это сигнал Москве о том, что страны НАТО готовы на эскалацию и пересмотр своей стратегии относительно ядерного сдерживания», – отметил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По мнению Аджамяна, решение может быть связано с желанием администрации Трампа продемонстрировать готовность к более жёсткой позиции. Политолог подчеркнул, что с военной точки зрения это размещение незначительно меняет баланс сил — подлётное время истребителей F-35 с бомбами B61-12 останется прежним, а российские системы ПВО способны перехватить носители.

Эксперт обратил внимание на важный нюанс: если бы размещение происходило в Германии, Россия могла бы ответить усилением присутствия в Белоруссии. Однако британский вариант, по его мнению, скорее всего будет расценен Москвой, как попытка втянуть РФ в гонку вооружений.