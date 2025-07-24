«Никогда «к сожалению» не был в Эстонии»: Лукашенко высмеял санкции с запретом на въезд

На санкции со стороны Эстонии президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал с заметной долей иронии. Власти страны ввели запрет на его въезд, на что белорусский лидер отшутился. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю - выживу ли?» — рассказала Эйсмонт.