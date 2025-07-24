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24 июля, 12:41

«Никогда «к сожалению» не был в Эстонии»: Лукашенко высмеял санкции с запретом на въезд

Лукашенко высмеял санкции с запретом на въезд в Эстонию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На санкции со стороны Эстонии президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал с заметной долей иронии. Власти страны ввели запрет на его въезд, на что белорусский лидер отшутился. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно президент сказал так: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю - выживу ли?» — рассказала Эйсмонт.

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Ранее Эстония ввела бессрочные санкции против 273 граждан Белоруссии, включая Александра Лукашенко. По словам главы внешнеполитического ведомства Маргуса Цахкны, решение связано с отсутствием каких-либо позитивных изменений в Белоруссии за последние пять лет после первых ограничительных мер.

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Милена Скрипальщикова
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