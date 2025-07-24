«Оголодали за границей»: В Госдуме потребовали наказать организаторов концерта бардов Никитиных в Москве

Барды Татьяна и Сергей Никитины, как и прочие релоканты, изголодались за границей, потому и решили вернуться в Москву, чтобы подзаработать. Следует непременно проверить организаторов их тайного концерта, а также самих музыкантов, ранее замеченных в финансовой поддержке Украины и иноагентов, и наказать по всей строгости, заявил Life.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По всей видимости, как и 99% всех этих релокантов и прочих в Сети, Никитины оголодали без концертов и придумывают, какими способами зарабатывать. Но у нас есть законы, связанные с тем, что все, кто оказывает помощь иноагентам, тоже наказываются. Поэтому нужно разобраться, как вообще всё это использовалось. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

Парламентарий предположил, что в деятельности фонда Ирины Архиповой, организовавшего концерт Никитиных, вероятно, использовались незаконные схемы. По его словам, если сбор средств осуществлялся в обход установленных процедур и ведомств, это является не только нарушением законодательства, но и налоговым преступлением.

Матвейчев подчеркнул необходимость разобраться в работе фонда, которым на данный момент руководит музыкант Владислав Пьявко, предположив, что его происхождение может быть украинским, исходя из фамилии. В связи с этим депутат выразил готовность направить соответствующий запрос и призвал к проведению тщательной проверки с последующим строгим наказанием всех причастных к нарушениям.

«Я готов написать депутатский запрос. Думаю, что нужно провести проверку и жёстко наказать всех виновных», — резюмировал Матвейчев.

Напомним, 14 июля в Москве состоялся концерт Татьяны и Сергея Никитиных. Супруги-барды Никитины из США тайно посетили Москву, пригласив поклонников на концерт через соцсети. Ранее они оказывали финансовую поддержку Украине через британские фонды и фонд Бориса Акунина*.