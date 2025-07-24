Тонкий намёк: Эксперт раскрыл, как России нужно ответить на появление у Турции новой ракеты

Появление у Турции гиперзвукового ракетного комплекса Tayfun Block-4 делает необходимой модернизацию российских ОТРК «Искандер». Об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Это ещё один тонкий намёк на то, что России неплохо бы как-то взять себя в руки и довести дальность «Искандеров» с квазибаллистическими ракетами до тысячи километров. Нам очень нужен «Искандер-1000», потому что расстояние, скажем, от Брянской области до окрестностей Львова — это порядка 650 километров. Дальность квазибаллистических ракет для «Искандеров» — 480 километров», — объяснил эксперт в разговоре с «Царьградом».

Эксперт напомнил исторический контекст: дальность «Искандеров» была специально ограничена, чтобы комплекс вписывался в ограничение Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности. Но это соглашение деанонсировано в 2019 году. Шлепченко подчеркнул, что на фоне противостояния с НАТО и угроз альянса в отношении Калининградской области, а также проблем на Балтике, России очень пригодится дальнобойная версия «Искандера», в том числе для потенциального ответа на агрессию Польши, Германии и других западных стран.

Собеседник «Царьграда» со скепсисом относится к скорости новейшего турецкого оружия. Он напомнил, что гиперзвук на бумаге и в реальности могут разительно отличаться. К гиперзвуковому оружию номинально относятся самые разные виды ракет и далеко не все они эффективны, резюмировал он.