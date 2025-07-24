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24 июля, 13:50

Российские школьники взяли пять медалей на олимпиаде по физике в Париже

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

В столице Франции завершилась 55-я Международная олимпиада по физике, объединившая сильнейших молодых физиков со всего мира. На ней также присутствовали представители России, предомонстрировавшие прекрасную подготовку и выдающиеся результаты.

Все пять участников национальной сборной РФ поднялись на пьедестал для получения медалей. Золотые медали получили Михаил Аронов и Иван Лукин из физтех-лицея имени П.Л.Капицы в Московской области, а также Григорий Гречкин из московской школы Центра педагогического мастерства. Серебряных медалей удостоились Егор Кривощеков из лицея №124 в Алтайском крае и Павел Руковчук, обучающийся в физтех-лицее имени П.Л.Капицы.

Олимпиада традиционно проводится среди старшеклассников и считается одной из самых сложных и уважаемых в научном сообществе. В 2025 году в состязании приняли участие свыше 400 человек, представляющих 87 государств.

Российские школьники взяли шесть медалей на математической олимпиаде в Австралии
Российские школьники взяли шесть медалей на математической олимпиаде в Австралии

А ранее Life.ru писал, что российский легкоатлет Алексей Данилов в рамках забега на 400 метров побил рекорд, державшийся с Олимпиады-1980. Он пробежал дистанцию за сенсационные 44,56 секунды.

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Мария Любицкая
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