Российские школьники взяли пять медалей на олимпиаде по физике в Париже

В столице Франции завершилась 55-я Международная олимпиада по физике, объединившая сильнейших молодых физиков со всего мира. На ней также присутствовали представители России, предомонстрировавшие прекрасную подготовку и выдающиеся результаты.

Все пять участников национальной сборной РФ поднялись на пьедестал для получения медалей. Золотые медали получили Михаил Аронов и Иван Лукин из физтех-лицея имени П.Л.Капицы в Московской области, а также Григорий Гречкин из московской школы Центра педагогического мастерства. Серебряных медалей удостоились Егор Кривощеков из лицея №124 в Алтайском крае и Павел Руковчук, обучающийся в физтех-лицее имени П.Л.Капицы.

Олимпиада традиционно проводится среди старшеклассников и считается одной из самых сложных и уважаемых в научном сообществе. В 2025 году в состязании приняли участие свыше 400 человек, представляющих 87 государств.