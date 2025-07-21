Легкоатлет Алексей Данилов побил рекорд в беге, державшийся с Олимпиады-1980

«Вечный» рекорд России в беге на 400 метров, который держался с Олимпиады 1980 года на протяжении 44 лет, сумел побить 18-летний российский легкоатлет Алексей Данилов. На матчевой встрече среди команд Союзного государства, проходящей в Бресте, он пробежал дистанцию за сенсационные 44,56 секунды.

Данилов превзошёл легендарное достижение олимпийского чемпиона Виктора Маркина, установленное на Олимпиаде в 1980 году, когда советский спортсмен пробежал 400 метров за 44,60 секунды. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) признаёт рекорды советских спортсменов, выступавших за РСФСР, если они не были побиты российскими атлетами.

Сам Алексей Данилов признался, что до сих пор не верит в произошедшее.

«Я был удивлён на финише, но не быстрыми секундами, а наоборот. У меня не очень хорошее зрение, и я на табло посмотрел не на то время и поразился, почему так медленно. Но потом наступил черёд ещё раз удивляться, на этот раз по очень приятному поводу. Я до сих пор не верю тому, что сделал», – рассказал новый рекордсмен.

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко назвал результат Данилова чудом.

«Впервые на моей памяти такое случилось. Поразительно и то, что юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года», – сказал он ТАСС.

Согласно сайту World Athletics, этот старт в Бресте стал первым для Данилова в летнем сезоне. В ближайших планах спортсмена – участие в Спартакиаде, которая пройдёт в Краснодаре с 1 по 3 августа.